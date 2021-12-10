Okları arazide atacaklar

KKTC Okçuluk Federasyonu faaliyetlerine devam ederken, 3D Arazi Okçuluk Yarışması gerçekleştirecek.
Girne’de bulunan Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Tesislerinde 11 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Okçuluk Federasyonu 3D Arazi Okçuluk Yarışması saat: 10:30’da başlayacak.
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