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NSF’de gün doğumunda yoga huzuru

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NSF’de gün doğumunda yoga huzuru
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Northernland Sport Fest’in ikinci günü, sabahın ilk saatlerinde muhteşem doğal güzellikler eşliğinde başladı. Festival kapsamında ‘sun rise’ yoga etkinliği, Long Beach’in eşsiz görüntüsünde dingin ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirildi. Güneşin doğuşuna şahitlik edilen yoga etkinliği, katılımcıların ruh ve beden bütünlüğünü sağladığı mükemmel bir meditasyon ortamını sağladı.
Etkinlik kapsamında gün batımında yer alacak ‘sunset pilates’ dileyen katılımcıların yer alışı ile gerçekleştirilecek.
 
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