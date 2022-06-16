Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu resmen hizmete giriyor

KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, maddi olanaksızlıklara rağmen icraatlarına devam ediyor.

Cimnastik Federasyonunun, cimnastik sporunu tüm ülke geneline yayma hedefiyle çıkılan yolda hizmete koyduğu cep salonlardan biri Dilekkaya’da düzenlenmişti. Bölgenin önemli isimlerinden Muhittin Tüzel’in isminin verilerek faaliyete açılan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun tüm eksiklikleri süreç içerisinde giderildi.

Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun resmi açılış töreni 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada tüm bölge halkı ve cimnastik severler açılışa davet edildiler.



