Mehmetali Deniz’den Powerlifting Türkiye rekoru

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı sporcusu Mehmetali Deniz’den Powerlifting Türkiye rekorunu kırdı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı sporcusu Mehmetali Deniz, Powerlifting Türkiye Şampiyonası Büyükler Açık Sıklet Squat Kategorisi'nde Türkiye rekoruna ulaştı. Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de gerçekleştirilen şampiyonada, Deniz, 271 kg kaldırışıyla Squat'ta Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.

