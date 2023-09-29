banner913
banner932
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
Northernland Sports Fest 23, Crossfit Aquathlon yarışı ile başladı
26 0
Şarkılar
Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
7 0
 
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
“Dr. Küçük’ün verdiği mücadele unutulmaz”
12 0
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
Fuat Oktay, liderimizin huzurundaydı
13 0
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
11 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
19 0
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
157 0
banner964

Mehmetali Deniz’den Powerlifting Türkiye rekoru

banner476

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı sporcusu Mehmetali Deniz’den Powerlifting Türkiye rekorunu kırdı

banner974
Mehmetali Deniz’den Powerlifting Türkiye rekoru
banner971
 KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takımı sporcusu Mehmetali Deniz, Powerlifting Türkiye Şampiyonası Büyükler Açık Sıklet Squat Kategorisi'nde Türkiye rekoruna ulaştı. Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de gerçekleştirilen şampiyonada, Deniz, 271 kg kaldırışıyla Squat'ta Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.