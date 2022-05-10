Maraş Masterleri Antalya’ya gidiyor

KKTC Maraş Masterler Derneği master futbol takımı, 12.Atatürk bahar Mardin özel turnuvasına katılmak üzere 11 Mayıs Çarşamba (yarın) Antalya’ya gidiyor. Antalya Kremlin Palace'de 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 12.Atatürk bahar Mardin özel turnuvasına katılacak olan Maraş master futbol takımı kafilesi Antalya Kremlin Otel konaklayacak olan kafilede kafile başkanlığını Dernek başkanı Mehmet Cengiz, antrenör Harun Tosun yaptığı kafile 21 kişiden oluşuyor. 12.Atatürk bahar Mardin özel turnuvasına katılacak olan Maraş master futbol takımı turnuvada hedefi en iyi dereceyi elde etmek olarak belirledi.

