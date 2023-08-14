Lions Kulüpleri gençlik spor etkinlikleri düzenliyor

Lions Kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Spor şenliklerine bir yenisine daha ekleyerek “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” düzenliyor. 12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle Mağusa Kale Lions Kulübü, MağusaDestemonaLions, MağusaRavelinLions, Girne Özgür Ada, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskelel Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde sekizinci kez düzenlenecek olan “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” 15 Ağustos Salı günü yapılıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Mağusa Kale Lions Kulübü, MağusaDestemonaLions, MağusaRavelinLions, Girne Özgür Ada Lions, İskele Sahil Lions kulübü, Lefkoşa Lider, İskele Sahil Leo kulüpleri iş birliğinde 8. kez düzenlenecek olan “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” Plaj Voleybol turnuvası, Yüzme Maratonu, Kumda Heykeller yarışması sosyal sorumluluk kapsamında yapılacak.

ŞAMPİYON MELEKLER ANISINA

Gençlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir geleceği sporla sağlamaya yardımcı olmak amacıyla her yıl yapılmakta olan Lions Gençlik Spor Etkinlikleri bu yıl 8.’si kalbimizin en güzel yerinde sakladığımız, hiçbir zaman unutmayıp, unutturmayacağımız “Şampiyon Meleklerimiz” anısına gerçekleştirilecek.

SPOR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

12 Ağustos Dünya Gençlik günü nedeniyle 15 Ağustos Salı günü, 18.00 - 20.00 saatleri arasında Plaj Voleybolu 8 takım (Takımlar 2 kişiden oluşacaktır) katılımıyla 2 sahada dönüşümlü oynanan maçlar sonucunda kazananın olmadığı tamamen farklı sporcuların kaynaşması amaçlı maçlar serisinden oluşan etkinlik planlanırken, saat 18.30’da startı verilecek Yüzme Maratonuna 14 yüzücü sporcu katılımıyla 2 Km’lik yüzme yarışması planlandığı organizasyonda Kumdan Heykeller yarışması ise 2 kişiden oluşan 5 takımın katılımıyla yarışma yapılacak.

YAPILAN ORGANİZASYONLAR

Lions Kulüpleri, Dünya Gençler Spor etkinliklerini 2017 yılında ülkemizde Gazimağusa’da Futbol Şenliği, Tenis, Streetballbranşları ile başlatarak ses getirirken, 2018 yılında minikler halı saha spor şenliğini, geleneksel hale getirilen 4. ve 5. kez düzenlenen spor şenliği dostluk turnuvası, 6. kez Futbol Şenliği ile birlikte yeniden Tenis, Streetball, 2022 yılında 7. geleneksel minikler halı saha Spor Şenliği U10 dostluk turnuvası branşları da düzenlenirken, bu yılda (2023) 8. “Lions Gençlik Spor Etkinlikleri” düzenleniyor.

