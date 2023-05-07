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Lefkoşa Darts Birliği Tombalası başlıyor!

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Lefkoşa Darts Birliği Tombalası başlıyor!
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Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı bu yıl da tombala gecelerini Yenicami Ağdelen Kulübü Tesislerinde gerçekleşeceğini açıkladı.
Lefkoşa Darts Birliği tarafından her hafta Pazartesi geceleri yapılacak tombala geceleri, bu yıl ilk olarak kapalı alanda başlayacağını ve yine geçmiş yıllarda olduğu gibi pazartesi akşamlarına keyif katacağını kaydeden Çalıcı, tüm halkı Lefkoşa Darts Birliği tombalasına davet etti.
Lefkoşa Darts Birliğinin, Yenicami Ağdelen Kulübü tesisleri’nde her pazartesi organize ettiği tombala geceleri’nde saat: 20.00, 21.00 arası ülkemizin tanınmış usta müzisyeni Mustafa Alkapon sahne alacak.
Lefkoşa Darts Birliği’nin her pazartesi, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde başlatacak olduğu tombala gecelerinde tombala çekilişinin geçtiğimiz yıllardaki formasyonunda bu yılda tüm biletlerin arkasında para ödülleri haricinde zengin hediyeler de olacağını belirten Çalıcı, sponsor olan firmalara şimdiden teşekkür etti.
 
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