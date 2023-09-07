KTSYD Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi gerçekleştiriyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 8 Eylül 2023 Cuma akşamı saat 19.00’da merkez binasında KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu başında “Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi” düzenliyor...
KTSYD üyesi foto muhabirlerinin eserlerinin sergileneceği kokteylli geceye tüm üyeler davet edildi.
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