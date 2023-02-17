KTSYD ‘Melekler Takımı’ formalarından satın alacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu, Mağusa Türk Gücü tarafından ‘Melekler Takımı’ için özel tasarlanan formalardan her üyesine almak için çalışma başlattı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

Değerli üyelerimiz. Günlerdir tarifsiz bir acı içerisindeyiz… Çocuklarımızın adının yaşatılması için bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. Öncelikle ‘Melekler Takımı’ için Mağusa Türk Gücü tarafından özel tasarlanan formalardan her üyemize almak için çalışma başlattık. Bu vesileyle çocuklarımızın isimlerini yaşatma adına yapılacak organizasyonlarda kullanılacak gelire bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Gelişmelerle ilgili sizleri ilerleyen günlerde bilgilendireceğiz…

