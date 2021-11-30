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İstanbul'da yarışacaklar

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İstanbul'da yarışacaklar
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Kuzey Kıbrıs Su SporlarıFederasyonu sporcuları Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışacaklar.
Bartu Kaşif, Hüseyin Hasan Çakır, Arda Cengizer, antrenörleri Cem Dağdelen ve Kemal İsmailoğlu eşliğinde 3 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda başarıyı hedefliyorlar.
 
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