İstanbul'da yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Su SporlarıFederasyonu sporcuları Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda yarışacaklar.
Bartu Kaşif, Hüseyin Hasan Çakır, Arda Cengizer, antrenörleri Cem Dağdelen ve Kemal İsmailoğlu eşliğinde 3 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda başarıyı hedefliyorlar.
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