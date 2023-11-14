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İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi

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İsmet Iraz Kupası birincileri belirlendi
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen İsmet Iraz Kupası yapıldı.
Girne Avrasya Taekondo Merkezi’nde dün (Pazartesi) gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında, CeydaUçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini  Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Hayriye Yetek
3.Kategori: 1. Anelia Belen
4.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
5.Katagori: 1.Emine Şahin    
6.Kategori: 1. Ela Yağızsoy
7.Kategori: 1. Elif Yılmaz
8.Kategori: 1. SophıeAkınyı
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın
2.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen      
3.Katagori: 1. Bekir BubuSov
4.Katagori: 1. Demir Alp Aslan
5.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel
6.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç
7.Katagori: 1. Yiğit Ali Yılmaz
8.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç
 
 
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