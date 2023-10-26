“International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids” Çatalköy’de yapılıyor

“International Bodybuilding and Fitness Federation Fit Kids” tarafından organize edilen International Dance Open World Cup Championship 28-29 Ekim tarihleri arasında ülkemizde yapılıyor.
Girne’de bulunan MC Palace Hotel’de gerçekleştirilecek organizasyonda KKTC’nin yanında Türkiye, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Polonya ve Avusturya’dan sporcular mücadele edecek.
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