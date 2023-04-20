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İnönü’de 23 Nisan coşkusu, cimnastikle taçlandı

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İnönü’de 23 Nisan coşkusu, cimnastikle taçlandı
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Yetenek Avcısı projesi kapsamında İnönü köyünde başlattığı cimnastik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
İnönü’de çalışmalarını sürdüren Sevgi Yuvası Okul Öncesi Eğitim Merkezi ile Cimnastik Federasyonunun birlikte yaptıkları çalışmalar neticesinde, merkezde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamalarında cimnastik gösterileri gerçekleştirdiler.
Oldukça kalabalık davetli topluluğunun izlediği gösterileri Mesarya Belediye başkanı Ahmet Latif ve KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da birlikte izledi.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yaptığı açıklama ile “İnönü’deki güzelliğin oluşmasında emeği geçen Münevver Karaismailoğlu’na, Sevgi Yuvası Okul Öncesi Eğitim Merkezi öğretmenlerine ve cimnastikantrenörleri Bilgin ile Sumru hocalara teşekkürlerini iletti.
 
 
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