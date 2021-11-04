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İngenç, Dünya arenasında

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Mehmet İngenç, Kempo Dünya Şampiyonasına katılan tüm ülke federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen direktörler toplantısına katıldı

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İngenç, Dünya arenasında
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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen 17. IKF (Kempo Federasyonu) KempoDünya Şampiyonasına ilk kez katlan Kempo Milli takımı başarılı dereceler elde ederek dikkat çekti.
Pandemi nedeniyle 45 ülkeden 347 sporcunun katıldığı 17. IKF Kempo dünya Şampiyonasında,Kempo Milli Takımı,2 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarılı bir şekilde temsil etti.   
Kempo Dünya Şampiyonasının üçüncü gününde tüm ülke federasyon başkanlarının katılımıyla direktörler toplantısı yapıldı. Kempo Savunma Sporları Federasyon başkan Mehmet İngenç de direktörler toplantısına katıldı.
Mehmet İngenç, tüm ülke federasyon başkanları ile direktörler toplantısında yer almanın önemine dikkat çekti.
 
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