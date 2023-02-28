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Fitnesciler ‘Şampiyon Melekler Anı Gecesi’ düzenleyecek

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Fitnesciler ‘Şampiyon Melekler Anı Gecesi’ düzenleyecek
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, “Şampiyon Melekler” anısına bir organizasyon düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, “6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrasında “Melek” olan evlatlarımızın anısına organizasyon düzenleme kararı aldı. Şampiyona, 4 Mart Cumartesi günü saat 14:00’te Lefkoşa’daki Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek” denildi.
Federasyon, KKTC Çocuk ve Gençler Fitness Şampiyonası'ndan elde  edilecek olan gelirin tamamının bağış olarak, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği ile yapılacak görüşmeler sonucunda uygun görülen amaç için kullanılacağını da bildirdi.
 
 
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