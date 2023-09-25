Dünya Crossfit yıldızları KKTC’ye geliyor

Dünya çapında kariyere sahip Sırp Luka Dukic, Macar Martin Krajtmar, Fransız Arthur Guerin, Faslı sporcular Driss Bouchiah, Hamza Mahir, Bulgar isimler Boris Nalbantov, Elina Pashalanova, İranlı Maryam Zanbagh yanında Türkiye’den Merve Gökçil ve Eren Yayla Grand Sapphire Championship’te yer alacak sporcular arasında yer alıyor

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük spor etkinliği misyonu ile yola çıkan NorthernLAND Sports Fest (NSF23) 29-30 Eylül, 1 Ekim tarihlerinde İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de gerçekleştirilecek.Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenecek Cross Fit yarışması, Grand Sapphire Championship ismi ile organizasyonda yer alacak.Dünyada Cross Fit lisansı alan 20 organizasyondan birisi olan ve bu lisansı birinci yılından almayı başaran ilk organizasyon olan Grand Sapphire Championship, 22 ülkeden toplam 148 sporcunun katılımı ile 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.En büyük maddi ödüllü yarışma unvanı da taşıyan ve toplam 1 milyon TL maddi katkı ödül verilecek organizasyon, 29 Eylül Cuma günü saat 08.00 itibarı ile başlayacak.3 gün boyunca sabah 08.00’den 21.00’e kadar devam edecek yarışmalar sonunda 1 Ekim Pazar akşamı dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.Ülkemizden 32 sporcunun kayıt yaptırdığı şampiyona için uluslar arası kariyere sahip sporcular KKTC’ye gelmeye başladılar.Dünya çapında kariyere sahip Sırp Luka Dukic, Macar Martin Krajtmar, Fransız Arthur Guerin, Faslı sporcular Driss Bouchiah, Hamza Mahir, Bulgar isimler Boris Nalbantov, Elina Pashalanova, İranlı Maryam Zanbagh yanında Türkiye’den Merve Gökçil ve Eren Yayla Grand Sapphire Championship’te yer alacak sporcular arasında yer alıyor.