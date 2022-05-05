Demir yumruk tempoyu yükseltti

13 Mayıs’ta Tanzanyalı Pascal Ndomba ile ringe çıkacak olan Metin Turunç antrenörü ile çalışmalarını sürdürüyor

İstanbul’da 13 Mayıs Cuma günü Tanzanyalı Pascal Ndomba ile ringe çıkacak olan Milli Boksör Demir yumruk lakaplı Metin Turunç, çalışmalarına antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde devam ediyor. Bayram tatilini dolu dolu geçiren Turunç, çift idmanla önümüzdeki hafta çıkacağı zorlu maça hazırlanıyor. Maç takviminin en zorlu ve en önemlisine çıkacaklarını ifade eden antrenör Dindar Gölçek, çalışmalara Pazar gününe kadar devam edip, Pazartesi sabahı yapacakları idman sonrasında kampa gireceklerini söyledi.

En zor maçımız olacak

Metin Turunç’un antrenörü Dindar Gölçek 13 Mayıs günü yapacakları karşılaşma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bugüne kadarki en zor maçlarına çıkacaklarını söyledi. Tanzanyalı Pascal Ndomba’nın iyi ve etkili bir Boksör olduğunu bu nedenle zorluk derecesi yüksek bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Metin’in durumunun son derece iyi olduğunu ve en iyi şekilde maça çıkacağını söyleyen Gölçek, Pazartesi sabah yapacakları idman sonrasında kampa gireceklerini söyledi.

İyi durumdayım

Milli Boksör Metin Turunç ise yaptığı açıklamada mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu bayram süresini de çalışarak geçirdiğini ve zorluk derecesi yüksek maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Pascal’ın iyi ve kaliteli bir boksör olduğunu ifade eden Metin Turunç, hafta sonuna kadar çift idmanla çalışmalara devam edeceklerini, 9 Mayıs Pazartesi günü ise kampa gireceklerini ve müsabakaya kampta devam edeceklerini söyledi.



