Dairelerde dördüncü hafta heyecanı başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda dördüncü hafta maçları oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları Salı ve Çarşamba günü oynanacak.

Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada takımlar gruplarda 3êr karşılaşma oynadı.

10 EKİM SALI

Saat 19.00 Vergi Dairesi-Gümrük Daires

Saat 20.00 Din İşleri Başkanlığı- Devlet Hastanesi

11 EKİM ÇARŞAMBA

Saat 19.00 Milli Piyangolar-Merkezi Cezaevi

Saat 20.00 Sosyal Sigortalar-Sivil Savunma

Saat 21.00 İlköğretim Dairesi-Din İşleri

