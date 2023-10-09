Dairelerde dördüncü hafta heyecanı başlıyor

Hasan Ramadan Cemil 13.Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları Salı ve Çarşamba günü oynanacak.
Toplam 11 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği turnuvada maçlar Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi merhum iş insanı, sporsever Hasan Ramadan Cemil adına İbrahim Özsoy tarafından düzenlenen turnuvada takımlar gruplarda 3êr karşılaşma oynadı.
10 EKİM SALI
Saat 19.00 Vergi Dairesi-Gümrük Daires
Saat 20.00 Din İşleri Başkanlığı- Devlet Hastanesi
11 EKİM ÇARŞAMBA
Saat 19.00 Milli Piyangolar-Merkezi Cezaevi
Saat 20.00 Sosyal Sigortalar-Sivil Savunma
Saat 21.00 İlköğretim Dairesi-Din İşleri
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