Cumhuriyet Kupası için vuracaklar

Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu Cumhuriyet Kupası Korineum Golf &BeachClub’da oynanacak.
Kuzey Kıbrıs Golf Federasyonu’nun yıllık turnuva takvimi çerçevesinde gerçekleşecek olan Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası 14 Kasım Pazar gün Korineum Golf &BeachResort Esentepe’de oynanacak.
Yerel kulüpler CMC Golf Kulübü ve Korineum Golf Kulübü golfcüleri yanında Türkiye’den Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü ve Kemer Golf & Country Club’dan da oyuncular turnuvaya katılıyor.
Geniş bir katılımla gerçekleşecek olan Cumhuriyet Kupası turnuvası, Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynanacak.
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