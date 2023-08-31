Cumhurbaşkanı Tatar, Yenicami başkan ve yöneticilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YenicamiAğdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabul yaptığı konuşmada, YenicamiAğdelen Kulübü yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerine hayırlısı olsun diyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Yenicami Başkanı Ahmet Gençosman, geçmişte YenicamiAğdelen Kulübü başkanlığı yapmış Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.



