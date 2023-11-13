CMC’de Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu Vincent Allan…

Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu 39 Puan ile Vincent Allan oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 12 Kasım Pazar gün gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu 39 Puan ile Vincent Allan oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada John Eldridge 38 Puan ile ikinci olurken, Olgun Emirzade de yine 38 Puan ile(Back nine score) üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC’de 19 Kasım Pazar gün sezonun önemli turnuvalarından biri olan PresidentPutter Turnuvası oynanacak.



