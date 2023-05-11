Cimnastikte antrenörlük kursu düzenlendi

KKTC Cimnastik Federasyonu, 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda, cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmak ve mevcut antrenörlerin gelişimleri için eğitimlerine devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Atak Eğitim Merkezinde 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu düzenledi. 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursunun ilk etabı olan teorik dersler tamamlanırken, kursun sınavını da başarılı bir şekilde tamamladı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Pazar günü yapılan sınava gelen tüm eğitmenlere ve sınavın gerçekleştirmesi için kapılarını federasyona açan Atak Eğitim Merkezi’ne teşekkür edildi.

