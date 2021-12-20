Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları Laren ve Ceren Sakallı kardeşler doğum günlerini salonda kutladılar.

Lefkoşa Cimnastik Kulübünün en eski cimnastikçileri olan ikizler Laren ve Ceren 11. yaş günlerini salonda arkadaşlarıyla kutladılar. Antrenman sonrasında düzenlenen kutlamaya KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da katıldı.

İkizler doğum günü kutlamasında arkadaşlarıyla eğlenirlerken, mumlarını üfleyip pastalarını arkadaşlarıyla yediler.

