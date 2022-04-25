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Cimnastikçiler her yerde

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Cimnastikçiler her yerde
KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine renk katarlarken, farklı bölge ve yerlerde katıldıkları gösterileri ile de fark yarattılar.
Lefkoşa Atatürk Stadında, DrFazıl Küçük Cimnastik Salonunda, Akçay’da ve İskele Makenzi Plajında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine katılan cimnastikçiler en zor hareketleri kolaylıkla yaparak alkış topladılar.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da birçok gösteriye katılırken, çocukların coşkusuna ortak oldu.
 
 
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