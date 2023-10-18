Cimnastik kulüpleri, Pazar günü de çalışıyorlar



KKTC Cimnastik Federasyonu, ilk kez Bölgelerarası Kulüpler Cimnastik Şampiyonası gerçekleştirmeye başlamıştı.

Lefkoşa bölgesi kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk Bölgelerarası Kulüpler Cimnastik Şampiyonası’nın ikincisi Mağusa bölgesi kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle Mesarya ve Mağusa bölgesinde bulunan cimnastik kulüpleri yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiler.

Büyük özveri gösteren sporcular ve antrenörler, Pazar günü de Lefkoşa’ya Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna gelerek antrenmanlarını yapıyorlar.



