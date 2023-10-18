banner913
banner932
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
21 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
16 0
 
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgesi eğitimleri 6 Kasım’da gerçekleştirilecek
18 0
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
21 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
26 0
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
28 0
banner964

Cimnastik kulüpleri, Pazar günü de çalışıyorlar

banner476

banner974
Cimnastik kulüpleri, Pazar günü de çalışıyorlar
banner971

KKTC Cimnastik Federasyonu, ilk kez Bölgelerarası Kulüpler Cimnastik Şampiyonası gerçekleştirmeye başlamıştı.
Lefkoşa bölgesi kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk Bölgelerarası Kulüpler Cimnastik Şampiyonası’nın ikincisi Mağusa bölgesi kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle Mesarya ve Mağusa bölgesinde bulunan cimnastik kulüpleri yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiler.
Büyük özveri gösteren sporcular ve antrenörler, Pazar günü de Lefkoşa’ya Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonuna gelerek antrenmanlarını yapıyorlar.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.