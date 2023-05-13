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Cihat Uskan anısına yarıştılar

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Cihat Uskan anısına yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından Cihat Uskan anısına organize edilen müsabakalar dün akşam (Cuma) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Cihat Uskan Hyong/Pumse Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında  Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.
 
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Utku Kavin Yeleğen          2. Hayriye Yetek                     3. Dua Rezwan Zaman
2.Kategori:      1. Miray Mafraoğlu                2. Tuvana Yeleğen                   3. Derin Karaca
3.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu              2. Ayşe Bulut                         3. Defne Karam
4.Katagori:      1. Melek Ünver                      2. Eda Kayalar                       3. Seycan Narçın
5.Kategori:      1. Sedef Ölmez                      2. Sevcan Gül            
6.Kategori:      1. Havin Yılmaz                     2. Zehra Naz Ağan                
7.Kategori:      1. Süheyla Bölükbaşı                        
 
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI                                        
1.Kategori:      1. Sam Norouzi                      2. Diyar Bulegenov               3. Selim Koşman
2.Kategori:      1. Mohammad Hosseine        2. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori:      1. Tibet Ulukut                       2. Koray Batıkan Aykaç                   
4.Kategori:      1. Kerim Karpuz                    2. Reza Golmohammadzade  3. Kemal Köstü         
 
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