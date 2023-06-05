Cemre Bumin Türkiye rekorunu kırdı

Kıbrıslı Türk atıcı Cemre Bumin, Konya Saraçoğlu Atış Poligonu’nda düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonası’nda 125'te 123 atarak Türkiye rekoru kırdı

Kıbrıslı Türk atıcı Cemre Bumin, 2-4 Haziran tarihlerinde Konya Saraçoğlu Atış Poligonu’nda düzenlenen Skeet Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

Final aşamasına kadar 125 atışın 123’ünde isabet yakalayan Cemre Bumin, bu alanda bir ilki başararak 125/122 olan Türkiye rekoru kırdı.

Cemre Bumin, final karşılaşmasında ise 40 atışın 37’sinde hedefi bularak Türkiye genelinde şampiyonluğa ulaştı.



