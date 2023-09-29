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Barlasoğlu’ndan cimnastiğe özel ilgi

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Barlasoğlu’ndan cimnastiğe özel ilgi
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KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kez düzenlediği Bölgeler arası Kulüpler Artistik Cimnastik Müsabakaları’nın Lefkoşa ayağı, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılmıştı.
Güven Sigorta müdürü Börte Barlasoğlu, müsabakaları Hasan Sapsızoğlu ile birlikte Dr Fazıl Küçük Cimnastik Spor Salonundaki müsabakaları heyecanla izleyip, müsabakalarda yarışan tüm çocukları, madalya ile ödüllendirdi. Börte Barlasoğlu, yarışmada yarışan kızı Beren Barlasoğlu’nu ise ayrı bir heyecanla takip etti.
Lefkoşa’da yapılan Bölgeler arası Kulüpler Artistik Cimnastik Müsabakasında, Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübünden 243 sporcu katılmıştı.
 
 
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