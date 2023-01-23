Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı

Halka açık olarak düzenlenen ve gün boyunca çekişmeli maçların oynandığı turnuvada, Yıldız ve Altın grubu olarak 80 sporcu toplam 77 maç oynadı

Badminton Federasyonu tarafından BrianHughes anısına düzenlenen Büyükler Badminton Turnuvası 22 Ocak 2023 pazar günü yapıldı. Atatürk Spor Salonunda düzenlediğimiz anlamlı turnuva sabah saat 09.15 de açılış seremonisi ile başladı ve saat 21.00 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Halka açık olarak düzenlenen ve gün boyunca çekişmeli maçların oynandığı turnuvada, Yıldız ve Altın grubu olarak 80 sporcunun toplam 77 maç oynadığı turnuvaya yoğun ilgi vardı.

Turnuvanın açılış töreni öncesinde bir konuşma yapan Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, ülkemizde Badminton sporunun yaygınlaşmasını sağlayan ve 2012 yılında vefat eden BrianHughes hakkında kısa bilgi verirken, BrianHughes’in ülkemizde Badminton adına yaktığı ışığın gün geçtikçe daha da büyüdüğünü ve badminton ailesinin gün geçtik sonra genişlediğini ve bu ailenin bir ferdi olarak mutlu olduğunu belirtti. Bu anlamlı turnuvaya katılan ve katkı koyan herkese teşekkür eden Başkanımız Fırat Deniz, BrianHughes'i de saygıyla andıklarını belirtti.

BrianHughes Büyükler Badmimton turnuvasında dereceye giren sporcular.

YILDIZ GRUBU TEK KADINLAR

1. Esra Gökalp

2. Hazel Aksular

3. Nesil Yusufoğlu

4. Öykü Dalğıç

YILDIZ GRUBU TEK ERKEKLER

1. Savaş Dursun

2. Hüsnü Mercan

3. EgorGriaznykh

4. Şahin Mahzari

YILDIZ GRUBU ÇİFT KADINLAR

1. Öykü Dalğıç – Doğa Kalkanlı

2. Heyran Yamaç- Beste Türktenli

3. Fatma Abay – Zülal Merve Yücetürk

YILDIZ GRUBU ÇİFT ERKEKLER

1. Şahin Mahzari – Erkan Taş

2. Güngör Acar – EgorGriaznykh

3. Erol Gökalp – Muhammed Haris

YILDIZ GRUBU KARIŞIK ÇİFTLER

1. Hüsnü Mercan – Esra Gökalp

2. Savaş Dursun – Hazel Aksular

3. Erkan Taş – Nesil Yusufoğlu

4. Güngör Acar – Rasime Başat

BRİAN HUGHES BÜYÜKLER BADMİNTON TURNUVASI ALTIN GRUBUNDA DERECEYE GİREN SPORCULAR

1. Dilara Karataş

2. Fatoş Olgacer

3. Asiye Hakat

4. Mine Hacıarif

ALTIN GRUBU TEK ERKEKLER

1. Kaan Uluğ

2. Ali Katırcı

3. Ömer Aydın

4. Hasan Oduncuoğlu

ALTIN GRUBU ÇİFT KADINLAR

1. Rasime Başat - Rabia Saracoğlu

2. Selen Küçük – Esen Küçük

3. Ayşe Yücel – Sema Teksan

4. Ülfet Boşnak – Aycan Keskin

ALTIN GRUBU ÇİFT ERKEKLER

1. Mustafa Teksan - Ali Akkoyun

2. Ali Kandulu – Ali Katırcı

3. Murat Sivri – Resul Sevimli

4. Ahmet Durgun – Uğur Kaplan

ALTIN GRUBU KARIŞIK ÇİFTLER

1. Ali Akkoyun – Ayşe Yücel

2. Resül Sevimli – Ülfet Boşnak

3. Emre Gökalp – Fatoş Olgacer

4. Kağan Uluğ – Aycan Keskin

