Altı badmintoncumuz Türkiye'de ana tabloda

U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 4 gün boyunca 756 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız toplam 26 galibiyet almayı başarırken 6 sporcumuz da 3 kategoride Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler

Türkiye'nin Çorum ilinde düzenlenen U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında Meyra Baştaş, Laren Dilek, Erk Güneşer, İlhan Ercan, Kuzey Serinyürek ve Mehmet Z. Harmancı Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 8 bayan 8 erkek sporcuyla mücadele eden Badminton Milli Takımı adaya mutlu dönüyor. 4 gün boyunca 756 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız toplam 26 galibiyet almayı başarırken 6 sporcumuz da 3 kategoride Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Milli Sporcularımız Meyra Baştaş ve Laren Dilek çift bayanlar kategorisinde, Erk Güneşer ve Kuzey Serinyürek Tek Erkekler kategorisinde, İlhan Ercan partneri Erk Güneşer ile ve Mehmet Harmancı partneri Kuzey Serinyürek ile çift erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Ülkemizde her geçen gün Badminton sporu yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ederken Türkiye deki turnuvalarda da güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor. 11-15 Ekim 2023 tarihinde Çorumda başlayan U15 Şampiyonasında maçlarını oynayan U15 Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor.

Deniz: Başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir.

U15 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan çok memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, tüm sporcularımızın ve Kafile sorumlumuz Vasfiye Şahali ile antrenörümüz Serkan Bolkaner'in başarılarını kutladı. Ayrıca ana tabloya kalan sporcuları tebrik ederken kafilede bulunan sporcular (Berk Denerel, Eray Merttürk, Sami Tenekeci, Erin Bolkaner, Beril Erşangil, Jasmin Seçkiner, Milay Salim, Gökçe Mansuroğlu, Azra Kayıkoğlu ve Serin Adışanlı'ya) da verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Başkan Deniz ayrıca Badminton Milli Takımımızın ana sponsoru Modda Cosmetics Direktörü Sayın Murat Tenekeci Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti.

Antrenör Serkan Bolkaner de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.