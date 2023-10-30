100. Yıl Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu WalterResch

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 29 Ekim Pazar gün gerçekleşen anlamlı turnuva 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Şampiyonu 67 Net ile WalterResch oldu. Strokeplay formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ChrisMoores yine 67 Net (Back nine score) ile ikinci olurken, Hasan İlkay da Net 69 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.

CMC’de 5 Kasım Pazar gün sezonun önemli turnuvalarından biri olan CaptainCreditwest Cup Turnuvası oynanacak.

