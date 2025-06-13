Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 16 numunenin 16’sı da temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise 10 numunenin 8’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandı.

Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Cengizköy sakini Özhan Gönül’ e ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.