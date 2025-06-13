UBP’den yapılan açıklamaya göre Savaşan, kişisel sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Savaşan başkanlığında bir KKTC heyeti, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında İran’ın Hamedan şehrinde düzenlediği 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere İran'a gitmişti.

Savaşan, sabah 06.25’teki Pegasus Hava Yolları uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek üzere saat 04.00 civarında havaalanına ulaştıklarını; ancak burada, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısı nedeniyle İran hava sahasının kapatıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Gelişmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ile hızlı bir şekilde irtibata geçtiklerini belirten Savaşan, elçilik yetkililerinin kendilerini güvenli bir şekilde elçiliğe ulaştırdığını ve burada T.C. Tahran Büyükelçisi başta olmak üzere tüm yetkililerin en üst düzeyde ilgisiyle karşılandıklarını kaydetti.

Savaşan ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun gelişmelerin ilk anından itibaren sürece dahil olduklarını ve her aşamayı yakından takip ettiklerini belirtti.

“Devletimizin ve Türkiye’mizin tüm yetkililerine kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyorum” diyen Ahmet Savaşan, iyi ve güvende olduklarını söyledi.