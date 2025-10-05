Ünlü sanatçı Hadise, GABFEST 2025 Gençlik Festivali’nin final gecesinde sahne aldı, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği GABFEST 2025 Gençlik Festivali, final gecesinde on binlerce kişiyi Gönyeli Çemberi’nde buluşturdu.

Festivalin final sahnesinde dün akşam ünlü sanatçı Hadise, coşkulu performansıyla alanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı, seyirci rekoru kırıldı, Gönyeli Çemberi adanın kalbi haline geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, festivale ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“GABFEST 2025’İ HEP BİRLİKTE TARİHE YAZDIK”

6 hafta boyunca sporla, kültürle, sanatla ve eğlenceyle herkesin kendine yer bulduğu büyük bir yolculuğu birlikte yaşadık.

Bu yolculuğun en değerli kazanımı halkımızın coşkusu, memnuniyeti ve ortak anılarımız oldu.

Başta bu yükü omuzlayan Yüce Ertanın ve Radyo Juke ekibine, özveriyle gece gündüz çalışan belediye personelime, meclis üyelerime, polis teşkilatımıza, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim.

GABFEST 2025, Gönyeli-Alayköy’ün birliğini, üretkenliğini ve gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu festival artık hepimizin ortak gururu, geleceğe taşıyacağımız en güzel mirasımızdır.”