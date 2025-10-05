AKSA SÜPER LİG

C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 5 - 0

A. Yeşilova – Esentepe: 3 – 3

Yenicami – Mesarya: 4 – 1

Dumlupınar – Lefke: 5 – 0

Cihangir – Çetinkaya: 4 – 3

Gençler, Yılmazköy’ü Bülent’le geçti
Gençler, Yılmazköy’ü Bülent’le geçti
İçeriği Görüntüle

Mormenekşe – K. Kaymaklı: 1 – 5

Karşıyaka – Mağusa Türk G: 2 – 6

6 EKİM PAZARTESİ (SAAT 19.30)

Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli (Fehim Dayı)

AKSA BİRİNCİ LİG

Binatlı – Lapta: 0 – 0

Düzkaya – Yalova: 2 – 2

DND L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2 – 1

Göçmenköy – Değirmenlik: 1 – 2

Maraş – S. Geçitkale: 1 – 1

K. Karadeniz 61 – Hamitköy: 0 – 1

A. Kozanköy – Türk Ocağı: 2 – 1