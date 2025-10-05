AKSA SÜPER LİG
C. B. Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 5 - 0
A. Yeşilova – Esentepe: 3 – 3
Yenicami – Mesarya: 4 – 1
Dumlupınar – Lefke: 5 – 0
Cihangir – Çetinkaya: 4 – 3
Mormenekşe – K. Kaymaklı: 1 – 5
Karşıyaka – Mağusa Türk G: 2 – 6
6 EKİM PAZARTESİ (SAAT 19.30)
Girne Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli (Fehim Dayı)
AKSA BİRİNCİ LİG
Binatlı – Lapta: 0 – 0
Düzkaya – Yalova: 2 – 2
DND L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2 – 1
Göçmenköy – Değirmenlik: 1 – 2
Maraş – S. Geçitkale: 1 – 1
K. Karadeniz 61 – Hamitköy: 0 – 1
A. Kozanköy – Türk Ocağı: 2 – 1