Gazimağusa bölgesinin hızla büyüyen köylerinden Güvercinlik sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı Güvercinlik köy sakinlerinden Yalçın İlmişen bugün vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olan İlmişen’in hayata tutunamayarak vefat etmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Güvercinlik köy camisinde kılınacak öğle namzına müteakip cenaze namazı sonrasında Güvercinlik Kabristanlığı’na defnedilecek.