Güney Lefkoşa’da park inşa etmek için yapılan kazılarda M.Ö. 2000 yılına ait nekropol (antik bir şehrin toplu mezar ve mezar anıtlarını barındıran geniş alan) bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bölgenin çevresinde başka antik eserler de bulunabileceğini ve konuyla ilgili bilgi verilen Eski Eserler Dairesi’nin bir süre daha bölgede kazılar yapacağını yazdı.

Haberde, arkeologların mezarları açtığı ve buradaki buluntuların bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.