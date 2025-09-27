Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde bulunan “Glafkos” ve “Pigasos” hedeflerinde beklenenden daha fazla doğal gaz bulunduğu ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ExoonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill ile New York’ta görüştüğünü ve Ardill’in, yapılan çalışmaların sonucunda her iki hedefteki doğalgaz miktarını 8-9 milyar ayak küp olarak hesapladıklarını söylediğini yazdı.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun “Alpha” kanalına yaptığı açıklamada, bu hesaplamanın sondaj çalışmalarında da teyit edilmesi halinde, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”indeki en büyük doğalgaz rezervine sahip parselin 10’uncu parsel olacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Papanastasiu, bu miktarın doğalgaz sektöründe “in place”, yani yatağın içerisinde olarak adlandırıldığına işaret ederken, buradan elde edilebilecek miktarın daha az olacağını, ancak buna rağmen 8-9 milyar ayak küp doğalgazın azımsanamayacağını belirtti.

Papanastasiu, şu anda Enerji Bakanlığı ile Exxonmobil ve Qatar Energy şirketleri arasında istişareler yapıldığını ve iki şirketin, bu hedeflerdeki doğalgazın ticarete açılabilmesi için plan yapmalarının bekleneceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın halihazırda Mısır ile bazı anlaşmalar imzaladığını anımsatan Papanastasiu, imzalanan anlaşmanın daha olgun, daha hızlı ticarete açılabilecek olan ve Mısır MEB’indeki “Zohr” yatağına yakın pozisyonda bulunan “Kronos” yatağıyla ilgili olduğunu ve önümüzdeki günlerde 4-5 anlaşma daha imzalanacağını açıkladı.

Papanastasiu, “Afrodit” yatağıyla ilgili olarak ise gelişmelerin hızla ilerlediğini ve denizin derinliklerinde, bu yatağın Mısır MEB’ine uzanıp uzanmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığını kaydetti.