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Rum polisi Limasol’da işlenen cinayetin zanlısı olarak bir Türk'ü arıyor

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Rum polisi Limasol’da işlenen cinayetin zanlısı olarak bir Türk'ü arıyor
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 Limasol’da Cumartesi işlenen cinayetin zanlısı olarak polisin, 25 yaşındaki Türkiye uyruklu siyasi sığınmacı Erkan Alkan’ı aradığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “35 Yaşındaki Kadını Soğukkanlılıkla Öldürdü” başlığıyla aktardığı haberinde, Alkan’ın 35 yaşındaki Ukraynalı bir kadınla 350 Euro karşılığında birlikte olmak için anlaştığını, sonrasında ise kadının ölü bulunduğunu yazdı.
Gazete, 35 yaşındaki kadının arkadaşının, kadından haber alamaması üzerine kaldığı daireye giderek çilingir yardımıyla içeri girdiğini ve arkadaşını elleriyle ayakları bağlanmış, boğazının etrafında da banyo havlusu sarılmış halde ölü bulduğunu kaydetti.
Kadının ağzının bezle kapatılmış olduğunu, burnunun kırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğunu belirten gazete, polisin yaptığı incelemede kadının ölmeden önce Alkan ile boğuştuğunu tespit ettiğini yazdı.
Gazete, olay yerinde içinde plastik kablo bağları olan bir naylon poşet ile Alkan’a ait olduğu düşünülen kol saati ile çanta bulunduğunu bildirdi.
Haberde, tüm geçiş kapılarına ve havalimanlarına bilgilendirme yapıldığı belirtilirken, polisin, Alkan’ın KKTC’ye kaçmış olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.
Gazete, kadını bulan arkadaşının da polis tarafından fuhuş yapmak suçundan gözaltına alındığını yazdı.
 
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