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Rum askerleri devriye artırdı

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Rum tarafının, Metehan yakınındaki boş eve Türk askerleri tarafından kamera yerleştirilmesine karşı yürürlüğe soktuğu önlemler çerçevesinde Rum askerlerinin bölgedeki devriyelerini artırdığı ve RMMO’nun birkaç yıldır boş duran bölgedeki mevzilerine yeniden personel yerleştirdiği öğrenildi

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Rum askerleri devriye artırdı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’deki boş evle ilgili çarşamba akşamı açıkladığı, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) da dâhil olduğu “görünmez önlemlerin” sonuç vermediği, sadece Rum halkını paniğe sevk ettiği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis, Hristodulidis’in emriyle önceki gün sabah itibarıyla uygulamaya konulan önlemlerin bir sonuç vermediğini, Türk tarafının önceki gün gün boyunca, Metehan Kara Sınır Kapısı’nın batısında, Alayköy’de “Neriman’ın evi” olarak bilinen boş eve yerleştirilen kamera ve anteni kaldırmak için herhangi bir faaliyette bulunmadığını yazdı.
Gazete önceki sabah yürürlüğe sokulan önlemler çerçevesinde RMMO mensuplarının yoğun varlık gösterdiği ilgili bölgedeki devriyelerin artırıldığını ve RMMO’nun birkaç yıldır boş duran bölgedeki mevzilerine yeniden personel yerleştirildiğini yazdı. Edindiği bilgilere dayanarak, kamera ve anten yerleştirilen evi önceki akşama kadar hiçbir Türk askerinin ziyaret etmediğini ancak geçen pazartesi itibarıyla 39’uncu Tümen 49’uncu Alay 1’inci Tabur’a bağlı askerlerin ara bölge içerisinde sürekli hareketlilik içinde olduğunu” ileri sürdü.
 
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