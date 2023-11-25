Hristodulidis, Papa Francis ile bir araya geldi

Rum lider Hristodulidis dün Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’le bir araya geldi.Bunun Rum Yönetimi ile Vatikan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’inci yıl dönümünde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Roma Katolik Kilisesinin başıyla yaptığı ilk görüşme olduğunu duyuran “Riknews” haber sitesi, Hristodulidis’in İtalya temasları çerçevesinde, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inde faaliyet gösteren ENİ şirketinin genel müdürüyle bir araya geldiğini kaydetti.Hristodulidis’in önceki akşam Roma’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle de bir araya geldiği ve görüşmede enerji konularının ele alındığı da belirtildi.