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Güney'de 8 bin 385 kişi sınır dışı edildi

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Güney'de 8 bin 385 kişi sınır dışı edildi
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Güney Kıbrıs’ın bu yılın başından düne kadar, 8 bin 385 kişiyi yasa dışı ikamet yüzünden sınır dışı ettiği bildirildi.
Alithia gazetesi, 11-17 Kasım arasında da 202 kişinin, FRONTEX vasıtasıyla zorunlu dönüş uçuşu yaparak ülkelerine iade edildiğini yazdı.
 
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