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Gıda Kuponu için cinayet

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, Lefkoşa’nın “Parisinu” semtindeki 6 katlı bir apartmanda pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 25 ve 28 yaşındaki Kongolu iki sığınmacı arasında, Sosyal Yardım Dairesi tarafından verilen gıda kuponu yüzünden çıkan kavga ölümle sonuçlandı

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Gıda Kuponu için cinayet
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Güney Kıbrıs’ta devletin destek olmak amacıyla verdiği “gıda kuponu” için Kongolu iki siyasi sığınmacının başlattığı kavga can kaybıyla notkalandı.

Politis’in “Herkes Biliyordu Ama Kimse Bir Şey Yapamadı” başlıklı haberine göre, Lefkoşa’nın “Parisinu” semtindeki 6 katlı bir apartmanda pazartesi gecesi meydana gelen olayda, 25 ve 28 yaşındaki Kongolu iki sığınmacı arasında, Sosyal Yardım Dairesi tarafından verilen gıda kuponu yüzünden kavga çıktı.

Kavgada 25 yaşındaki sığınmacı, 28 yaşındaki sığınmacıyı bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin müdahale ettiği yaralı, ambülans gelene kadar hayatını yitirdi. Polis tarafından yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti 25 yaşındaki Kongolu ve suç ortağı olduğuna inanılan 36 yaşındaki bir kişi hakkında dün çıkarıldıkları mahkemede 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Gazete, “Parisinu”da 1979’da yapılmış 6 dairelik, 11 yatak odası kapasiteli apartmanda 30’dan fazla kişinin son derece olumsuz şartlar altında barınmaya çalıştığını yazdı.

Habere göre, büyük çoğunluğu Fransızca konuşan Afrikalılardan oluşan sığınmacılardan 20’sinin elektriği ve suyu kesik.

Rum Elektrik İdaresi’ne (AİK) olan bin (1000) Euro borçlarını ödeyemeyen sığınmacıların başka binalardan elektrik çaldığı ve su sayaçlarını kırdığı kaydedildi.

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