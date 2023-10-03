Covid ve grip için çifte aşılama başlıyor

Güney Kıbrıs’ta Covid ve grip aşılarının aynı anda ücretsiz yapılmasına bugünden itibaren başlanıyor.
Alithia ve diğer gazeteler, Covid-19 ve grip aşılarının bazı yaş aralıklarına ücretsiz yapılmaya bugünden itibaren başlanacağını belirtti.
Gazete, aşıların 6-15 yaş arası, 60 yaş üstü ve ağır hastalık geçmişi olan kişilere yapılacağını belirtirken Baf Genel Hastanesi’nde ise Covid vakalarında artış gözlemlendiğini aktardı.
Habere göre başka rahatsızlıklarla hastaneye başvuran 7 kişinin Covid olduğunun tespit edilirken söz konusu kişiler ayrı bir odada tedavi altına alındı.
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