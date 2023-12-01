banner913
banner932
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
1 0
Rum tarafından yeni provokasyon
Rum tarafından yeni provokasyon
90 0
 
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
14 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
24 0
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
15 0
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
25 0
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
23 0
banner964
banner985

“Bu sefere asılı olan kendi başın olacak”

banner989

Güney Kıbrıs’ta Filistin’e verdiği destekle bilinen bir derneğin başkanının ev kapısına bir domuz başı bırakıldı ve üzerinde “Eğer Kıbrıs’ı terk ermezsen, bir dahakine asılı olan kendi başın olacak” yazılı tehdit mektubu bırakıldı

banner974
“Bu sefere asılı olan kendi başın olacak”
banner971
Güney Kıbrıs’ta Filistin’e verdiği destekle bilinen “Friendship Circle Cyprus” isimli derneğin başkanının ev kapısına bir tehdit mektubuyla domuz başı bırakıldı.
Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da faaliyet gösteren “Friendship Circle Cyprus” isimli bir İsrail derneğinin başkanının ev kapısına domuz başı ve bir tehdit mektubu bırakıldığını yazdı.
Habere göre, söz konusu derneğin başkanı Paul Goldberg’in Rum polisine giderek yaptığı şikayette, Güney Kıbrıs’taki Yahudi topluluğundan kişilerin gece evinin kapısına kesik domuz başı ve “eğer Kıbrıs’ı terk ermezse bir dahakine asılı olanın kendi başı olacağını” söyleyen bir tehdit mektubu bıraktıklarını iddia etti.
Goldberg’in dernek aracılığıyla Filistine destek verdiği ifade edilen haberde, Rum polisinin bazı Yahudileri sorgulamasına karşın henüz bir sonuca ulaşamadığı belirtildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.