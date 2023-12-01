“Bu sefere asılı olan kendi başın olacak”

Güney Kıbrıs’ta Filistin’e verdiği destekle bilinen bir derneğin başkanının ev kapısına bir domuz başı bırakıldı ve üzerinde “Eğer Kıbrıs’ı terk ermezsen, bir dahakine asılı olan kendi başın olacak” yazılı tehdit mektubu bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta Filistin’e verdiği destekle bilinen “Friendship Circle Cyprus” isimli derneğin başkanının ev kapısına bir tehdit mektubuyla domuz başı bırakıldı.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da faaliyet gösteren “Friendship Circle Cyprus” isimli bir İsrail derneğinin başkanının ev kapısına domuz başı ve bir tehdit mektubu bırakıldığını yazdı.

Habere göre, söz konusu derneğin başkanı Paul Goldberg’in Rum polisine giderek yaptığı şikayette, Güney Kıbrıs’taki Yahudi topluluğundan kişilerin gece evinin kapısına kesik domuz başı ve “eğer Kıbrıs’ı terk ermezse bir dahakine asılı olanın kendi başı olacağını” söyleyen bir tehdit mektubu bıraktıklarını iddia etti.

Goldberg’in dernek aracılığıyla Filistine destek verdiği ifade edilen haberde, Rum polisinin bazı Yahudileri sorgulamasına karşın henüz bir sonuca ulaşamadığı belirtildi.

