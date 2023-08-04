“1.80 metre yükseklikteki bir engelle vatanlar bölünmez”



Eski Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, şimdiki bakan Konstantinos Yoannu’nun, Yeşil Hat’ta çekilen dikenli teller konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Yoannu’nun, ara bölgeye dikenli tel çekilmesini “ülkemizin bölünmüşlüğünün tanınması anlamına geleceğinden siyasi açıdan tehlikeli” şeklindeki sözlerini “talihsiz bir açıklama” olarak nitelendiren Nuris, “1.80 metre yükseklikteki bir engelle vatanlar bölünmez” iddiasında bulundu.

Dikenli tellerin yerleştirilmesinin tamamlanmadığını, bu yüzden de etkili olup olmadıklarına dair eleştiri yapılmaması gerektiğini de ifade eden Nuris, AB’nin söz konusu tellerin yerleştirilmesini istemediği iddiasının da gerçekleri yansıtmadığını belirterek “Bu doğru olsaydı AB bize finansman sağlamazdı” şeklinde konuştu.

