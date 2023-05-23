Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Alsancak bölgesindeki pisliğe tepki gösterdi

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alsancak bölgesine gittiğini ve pislik ve düzensizliğin diz boyu olduğunu belirtti.Dizdarlı, bölgeden fotoğraf paylaşırken “Yetkili kimse göreve davet ederim. Turizm ülkesi böyle olamaz” dedi.Bir ay kadar önce Malta’da Antik tuz havuzlarını ziyaret etmiş ve sunum, tanıtım ve temizliğine hayran kalmıştık. Eşim, benzer Antik havuzların Alsancak bölgesinde de olduğunu söyleyince görmek istedim. Kısmet bugün oldu . Fotoğraflardan gördüğünüz gibi pislik düzensizlik diz boyu Ne yol var ne de tanıtım. Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Alsancak Belediyesi ve yetkili kimse göreve davet ederim. Turizm ülkesi böyle olamaz.