Trafiğin son kurbanı Nuray Ağırtaş

Girne - Esentepe Anayolunda önceki akşam iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş hayatını kaybetti

Girne - Esentepe Anayolu üzerinde önceki akşam iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş yaşamını yitirdi.Kaza saat 19.35 sıralarında, Girne - Esentepe Anayolu üzerinde meydana geldi.48 yaşındaki Ayşen Ağırtaş, yönetimindeki LC 778 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Korineum Golf Sahası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 37 yaşındaki Aigül Gaziköylü yönetimindeki NU 980 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.Kaza sonucu LC 778 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşen Ağırtaş’ın annesi 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş ağır yaralı olarak Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Gökçen Denizalp ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Amir Ali Gaziköylü, 14 yaşındaki Aydina Gaziköylü ve 3 yaşındaki Mukaddes Gaziköylü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından, tüm yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.