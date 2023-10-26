TİKA’nın katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla Alayköy İlkokulu’na teknoloji odası kazandırıldı.
Robotik kodlama eğitiminin verileceği “Alayköy İlkokulu 100.Yıl Teknoloji Odası” için düzenlenen açılış törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde okul korosu “Cumhuriyet” parçasını seslendirdi.
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