Tepki çeken toplantı

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl gerçekleştireceği festivalin tanıtımını yangına rağmen dün yapması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Güzelyurt Portakal Festivali 27 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl gerçekleştireceği festivalin tanıtımını Mersinlik-Ağıllar bölgesinde devam eden yangına rağmen dün yapması vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Birçok vatandaş, ülkemizin bir yanında binlerce dönüm arazi yandığı, binlerce canlının hayatını kaybettiği bir yangın yaşanırken Güzelyurt Belediyesi’nin festival tanıtımını iptal etmeyerek dün basın toplantısı yapmasını eleştirdi.

Birçok belediye ve kurum hali hazırda organize ettikleri açılış ve basın toplantılarını iptal etmişti.

Festival programı dün saat 9.30’da Kültür Evi’nde düzenlenen toplantısında tanıtıldı. Basın toplantısına Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer de katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 2 yıldır pandemi dolayısıyla festivali yapamadıklarını anımsatarak, Güzelyurt Portakal Festival geleneğini sürdürmek adına Kıbrıs Türk kültürünün tanıtılacağı, halka moral ve motivasyon sağlayacak bir çalışma yapıldığını belirtti.

Güzelyurt Festival Parkı’nda standların bugün açılacağını, 27 Haziran Pazartesi günü de resmi açılışın yapılacağını kaydeden Özçınar, 3 Temmuzda sona erecek festival programının, yerel ve yurtdışından gelecek sanatçıların yer alacağı konser ağırlıklı olacağını söyledi.

Pandemi sonrası ekonomik dengelerin farklılaştığı bir dönemde imkânlar doğrultusunda hazırlanan bir festival ile halkın karşısına çıkacaklarını ifade eden Özçınar, Güzelyurt Kaymakamlığı ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün Festival süresince kentin asayiş ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri alacağını kaydetti.

Basın toplantısının ardından katılımcılara Güzelyurt ve Festival’in simgesi portakal suyu ikram edildi.



